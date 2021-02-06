Голкипер Мэтью Райан вряд ли мечтал о таком дебюте в свитере лондонского Арсенала.

Нападающий Астон Виллы Олли Уоткинс пробил австралийца уже на 74 секунде его дебютного поединка за "канониров".

"Я был дураком": Кьеллини вспомнил, как в 16 лет отказал Арсеналу

За всю 30-летнюю историю АПЛ только три голкипера могли "похвастаться" пропущенным голом в течение первых двух минут за новый клуб, информирует Opta. Это Гэвин Уорд (Болтон, вторая минута), Ян Бенетт (Шеффилд Юнайтед, первая минута) и Даниэле Паделли (Ливерпуль, вторая минута).

Добавим, что Райан в январе перебрался из Брайтона в Арсенал на правах аренды.

Зінченко їде в Ліверпуль, Ювентус проекзаменує Фонсеку, потенційний дебют Коваленка проти "биків": топ-матчі вікенду