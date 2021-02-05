"Это было 20 лет назад, когда я еще играл за Ливорно. Оглядываясь назад, я понимаю, что был дураком, когда отказался от такого предложения.

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Мне было 16 лет, я выступал в Серии С и вдруг получил такое предложение. Впрочем, я не чувствовал себя готовым. Если бы я тогда согласился, то сложилось бы впечатление, что я предал Ливорно", – приводит слова Кьеллини Goal.

Напомним, после Ливорно центрбек отыграл сезон за Фиорентину, а в 2005 году присоединился к Ювентусу. Защитник стал настоящей легендой туринцев – пока в его активе 521 матч и 36 голов.

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