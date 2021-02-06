Голкіпер Метью Раян навряд мріяв про такий дебют у светрі лондонського Арсенала.

Нападник Астон Вілли Оллі Воткінс пробив австралійця вже на 74 секунді його дебютного поєдинку за "канонірів".

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За всю 30-річну історію АПЛ лише три голкіпери могли "похизуватися" пропущеним голом упродовж перших двох хвилин за новий клуб, інформує Opta. Це Гевін Ворд (Болтон, друга хвилина), Ян Бенетт (Шеффілд Юнайтед, перша хвилина) і Даніеле Паделлі (Ліверпуль, друга хвилина).

Додамо, що Раян у січні перебрався з Брайтона в Арсенал на правах оренди.

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