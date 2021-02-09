Лидс уверенно победил Кристал Пэлас (2:0) в рамках крайнего тура чемпионата Англии, а нападающий "павлинов" Рафинья еще раз напомнил о себе.

Ливерпуль заинтересовался форвардом Лидса

В одном из эпизодов португалец сошелся в борьбе с экс-защитником Челси, а ныне игроком Пэлас Гари Кэхиллом. 24-летний игрок Лидса не церемонился с ветераном и искусно оставил Гарри в дураках, заставив Кэхилла фолить.

Напомним, Рафинья является одним из самых дорогих приобретений Лидса, летом клуб заплатил за игрока Ренну около 20 млн евро.

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