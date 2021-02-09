Лідс впевнено переміг Крістал Пелас (2:0) в рамках крайного туру чемпіонату Англії, а нападник "павичів" Рафінья вкотре нагадав про себе.

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В одному з епізодів португалець зійшовся у боротьбі з екс-захисником Челсі, а нині гравцем Пелас Гарі Кехіллом. 24-річний гравець Лідса не церемонився з ветераном і майстерно пошив Гарі у дурні, змусивши Кехілла фолити.

Нагадаємо, Рафінья є одним із найдорожчих придбань Лідса, влітку клуб заплатив за гравця Ренну близько 20 млн євро.

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