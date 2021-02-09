Португальский хавбек Рафинья попал в список летних трансферных планов Ливерпуля, сообщает GFFN.

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24-летний игрок присоединился к Лидсу в октябре, перейдя из французского Ренна за 20 млн евро. Действующий контракт полузащитника с "павлинами" рассчитан до лета 2024-го.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Рафинья успел провести 16 матчей, в которых отметился 4 голами и совершил столько же ассистов.

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