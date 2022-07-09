Звезда и лидер Лидса Рафинья дал еще повод для слухов о переходе в другой клуб.

Сегодня "павлины" опубликовали список из 26 футболистов, которые отправятся в предсезонное турне в Австрилию вместе с Джесси Маршем во главе тренерского штаба.

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В списке отсутствует Рафинья. 25-летний вингер планирует остаться в Англии, чтобы завершить переход в другой клуб. За него борются Барселона и Челси. Сначала пресса сообщала о договоренности относительно трансфера в Лондон , но позже появилась информация о согласовании переезда в Испанию .

За два года в Лидсе Рафинья сумел стать лидером коллектива и звездой АПЛ. В прошлом сезоне он помог "павлинам" спастись от вылета, забив 11 мячей и отдав 3 ассиста в 35 поединках.

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