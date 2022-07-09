Зірка та лідер Лідса Рафінья дав ще один привід для чуток про перехід в інший клуб.

Сьогодні "павичі" опублікували список із 26 футболістів, які вирушать у передсезонне турне в Австрілію разом з Джессі Маршем на чолі тренерського штабу.

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У переліку відсутній Рафінья. 25-річний вінгер планує залишитись в Англії, щоб завершити перехід в інший клуб. Наразі за нього борються Барселона та Челсі. Спершу преса повідомляла про домовленість щодо трансферу в Лондон, але пізніше з'явилась інформація про узгодження переїзду в Іспанію.

За два роки у Лідсі Рафінья зумів стати лідером колективу та зіркою АПЛ. У минулому сезоні він допоміг "павичам" врятуватись від вильоту, забивши 11 м'ячів та віддавши 3 асисти в 35 поєдинках.

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