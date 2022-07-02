Вингер Лидса Рафинья близок к тому, чтобы продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Барселона наконец-то сумела найти формулу трансфера, которая устроила Лидс. "Павичи" получат за своего лидера 60 миллионов евро, утверждает журналист Жерар Ромеро.

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По информации источника, каталонцы договорились о выплате этой суммы тремя траншами. С футболистом все детали были согласованы уже давно. В столице Каталонии Рафинья будет зарабатывать 6 млн в сезон.

Стоит отметить, что 25-летний бразилец имел куда более привлекательные варианты с точки зрения финансов, но хотел играть именно за Барселону. Ранее Рафинья отказал Арсеналу и Челси. В последний момент перехватить игрока попытался еще и Ньюкасл, но также успеха не добился.

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