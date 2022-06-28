Вингер сборной Бразилии Рафинья приблизился к переходу в новую команду. Лидс он променяет на Лондон.

Долгое время 25-летного футболиста связывали с Арсеналом и Барселоной. Пресса рапортовала о серьезном интересе именно этих грандов, но в борьбу тихо вступил Челси и неожиданно выиграл ее.

Арсенал подписал голкипера сборной США

Как информирует инсайдер Фабрицио Романо , "синие" и "белые" достигли полного согласия по трансферу. Лидс заработает на продаже Рафиньи около 60-65 млн фунтов, большая часть суммы будет выплачена сразу же. Также предусмотрены бонусы. Теперь Челси остается только согласовать условия личного контракта с бразильцем.

За два года в Лидсе вингер сумел стать лидером коллектива и звездой АПЛ. В прошлом сезоне он помог "павлинам" спастись от вылета, забив 11 мячей и отдав 3 ассиста в 35 поединках.