Челси закрывает трансфер Стерлинга, ожидая решения Ман Сити по предложению в размере 45 млн фунтов стерлингов плюс бонусы, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

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Но на этом лондонцы не хотят останавливаться и нацелились на защитника Натана Аке, желающего сменить клубную прописку. С игроком уже согласовали персональные условия, так что осталось согласовать трансфер с Манчестер Сити. Добавим, что Аке выходил на поле в основном в центре защиты, но играл и слева в обороне

Отметим, что Стерлинг в минувшем сезоне сыграл в 47 поединках во всех турнирах, отличившись 17 голами и 9 ассистами. Аке же сыграл в 27 матчах, записав в свой актив 3 гола.

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