Рафинья из-за травмы вылетел до конца сезона, Серхи Роберто пропустит месяц

Хавбек Барселоны Рафинья Алькантара не поможет команде в этом сезоне, а его партнер Серхи Роберто проведет в лазарете месяц.

Два игрока Барселоны травмировались в матче 13 тура Примеры против Атлетико. Рафинья получил разрыв передней крестообразной связки левого колена, вследствие чего пропустит остаток сезона – лечение требует около 6 месяцев. Вскоре бразильцу проведут операцию, сообщает официальный сайт Барселоны.

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Рафинья на старте второго тайма вышел на поле вместо Серхи Роберто, но вскоре почувствовал дискомфорт и попросил о замене. 25-летний футболист доиграл матч, но худшие прогнозы подтвердились. Это уже не первая подобная травма для Рафиньи – в 2015-м он пропустил 202 дня из-за аналогичного повреждения правого колена. А недавно провел 290 дней в лазарете из-за других проблем в правом колене.

Серхи Роберто также получил травму, но вернется на поле через 3-4 недели. Он пострадал от разрыва мышцы бедра.

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