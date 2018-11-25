Рафінья через травму вилетів до кінця сезону, Серхі Роберто пропустить місяць

Хавбек Барселони Рафінья Алькантара не допоможе команді в цьому сезоні, а його партнер Серхі Роберто проведе в лазареті місяць.

Два гравці Барселони травмувалися в матчі 13 туру Прімери проти Атлетіко. Рафінья зазнав розриву передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна, внаслідок чого пропустить залишок сезону – лікування потребує близько 6 місяців. Незабаром бразильцю проведуть операцію, повідомляє офіційний сайт Барселони.

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Рафінья на старті другого тайму вийшов на поле замість Серхі Роберто, але незабаром відчув дискомфорт і попросив про заміну. 25-річний футболіст дограв матч, але найгірші прогнози підтвердилися. Це вже не перша подібна травма для Рафіньї – у 2015-му він пропустив 202 дні через аналогічне пошкодження правого коліна. А нещодавно провів 290 днів у лазареті через інші проблеми в правому коліні.

Серхі Роберто також отримав травму, але повернеться на поле через 3-4 тижні. Він постраждав від розриву м'язу стегна.

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