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Рафінья через травму вилетів до кінця сезону, Серхі Роберто пропустить місяць

15:39 359 Читать на русском
Рафінья через травму вилетів до кінця сезону, Серхі Роберто пропустить місяць
Рафінья проти Грізманна / Marca

Хавбек Барселони Рафінья Алькантара не допоможе команді в цьому сезоні, а його партнер Серхі Роберто проведе в лазареті місяць.

Два гравці Барселони травмувалися в матчі 13 туру Прімери проти Атлетіко. Рафінья зазнав розриву передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна, внаслідок чого пропустить залишок сезону – лікування потребує близько 6 місяців. Незабаром бразильцю проведуть операцію, повідомляє офіційний сайт Барселони.

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Рафінья на старті другого тайму вийшов на поле замість Серхі Роберто, але незабаром відчув дискомфорт і попросив про заміну. 25-річний футболіст дограв матч, але найгірші прогнози підтвердилися. Це вже не перша подібна травма для Рафіньї – у 2015-му він пропустив 202 дні через аналогічне пошкодження правого коліна. А нещодавно провів 290 днів у лазареті через інші проблеми в правому коліні.

Серхі Роберто також отримав травму, але повернеться на поле через 3-4 тижні. Він постраждав від розриву м'язу стегна.

Барселона вирвала драматичну нічию з Атлетіко – Коста забив уперше за 9 місяців у Прімері

Іспанія13 турВанда Метрополітано (Мадрид)

Атлетіко - Барселона: Субота 24 листопада 2018

Атлетіко
Матч завершено
1 : 1
Барселона
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Барселона Барселона Іспанія Серхі Роберто Серхі Роберто Рафінья Рафінья Атлетіко - Барселона
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