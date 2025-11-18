Коста забил первый гол Барселоне в карьере, а через 3 минуты ушел с поля из-за травмы

Форвард Атлетико Диего Коста голом в ворота Барселоны прервал несколько неудачных серий, но получил повреждение.

Коста на 77-й минуте открыл счет в центральном матче 13 тура Примеры Атлетико – Барселона (1:1). Что интересно, это был первый удар во встрече в створ ворот на две команды.

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Вчерашний гол стал первым для Косты в ворота Барселоны, хотя он уже 10 раз выходил на поле против "блаугранас". Кроме этого, забитый каталонцам мяч – первый в исполнении испанского форварда в текущем сезоне.

Позитивные новости закончились – Атлетико не удержал победу, а Коста через 3 минуты после своего гола был заменен из-за травмы.

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"Коста ушел с поля из-за небольшого дискомфорта в ноге, он попросил замену. Надеюсь, что Диего успеет восстановиться к игре с Монако (28 ноября в ЛЧ – прим.) Этот футболист – настоящий зверь. Когда он на поле, у команды всегда есть шанс на победу", – прокомментировал игру Косты главный тренер Атлетико Диего Симеоне.