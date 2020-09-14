Бывший генеральный директор Зари поделился мыслями о задолженностях в луганском клубе на фоне поражения от Мариуполя.

"Вчерашняя игра Зари представляла собой удручающее зрелище. Одно светлое пятно – Никита Шевченко. Все дружно накинулись на Скрипника. Поверьте, он делает все, что может. Причина не в нем.

Заря – Мариуполь: Скрипник сдержанно отреагировал на поражение луганчан

Трудно руководить командой, перед которой задолженность по зарплате три месяца и идет четвертый. Иностранцы, которые пришли зимой, за семь месяцев работы, нелегкой работы, получили три зарплаты. Как и чем мотивировать игроков?

А вновь пришедшие... Они что горят желанием играть, видя такую ситуацию? Все ждут денег от УЕФА, которые поступят в конце ноября, но ими будут покрыты долги и расходы на участие в соревнованиях, плюс обещанная президентом премия.

А дальше что? Ах да, ждем, что владельцем Зари станет кто-нибудь из основных акционеров Tesla или Saudi Oranco", – написал Рафаилов в своем Facebook.

Напомним, Заря обидно проиграла два стартовых матча нового сезона УПЛ – 1:3 от Десны и 0:1 от Мариуполя.

Мариуполь на выезде переиграл Зарю – азовцы одержали первую победу под руководством Маркевича