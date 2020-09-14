"Вчорашня гра Зорі викликала гнітюче враження. Одна світла пляма – Микита Шевченко. Всі дружно накинулися на Скрипника. Повірте, він робить все, що може. Причина не в ньому.

Зоря – Маріуполь: Скрипник стримано відреагував на поразку луганців

Важко керувати командою, перед якою заборгованість у зарплаті три місяці і вже йде четвертий. Іноземці, які прийшли взимку, за сім місяців нелегкої роботи отримали три зарплати. Як і чим мотивувати гравців?

А новачки... Вони хіба горять бажанням грати, спостерігаючи таку ситуацію? Всі чекають грошей від УЄФА, які надійдуть в кінці листопада, але ними будуть покриті борги і витрати на участь в змаганнях, плюс обіцяна президентом премія. А далі що? О, так, чекаємо, що власником Зорі стане хтось із основних акціонерів Tesla або Saudi Oranco", – написав Сергій Рафаїлов у своєму Facebook.

Нагадаємо, Зоря прикро програла два стартові матчі нового сезону УПЛ – 1:3 від Десни та 0:1 від Маріуполя.

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