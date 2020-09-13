И Заря, и Мариуполь провалились в первом туре, поэтому сегодня нужно было реабилитироваться. Команды начали в среднем темпе и без преимущества друг над другом, взяв первые десять минут на разведку.

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Затем начался размен моментами: азовцы на 14-й минуте едва не открыли счёт вследствие подачи со штрафного, которую Сагуткин замкнул в штангу, а ещё через минуту Кулаков получил передачу из глубины и пробил в противоход Шевченко – неточно. Луганчане на 16-й ответили проходом Кочергина с пасом на Громова и его ударом с правого края штрафной – Гальчук парировал, а Мариуполь в ответ провёл атаку с прострелом Стасюка и выстрелом Горбунова. Шевченко спас Зарю, а на 18-й минуте еще и взял непростой удар Кулакова. Заря огрызнулась на 24-й минуте дальним ударом Юрченко, однако его на себя принял Сагуткин.

Постепенно Заря набирала обороты. Хозяева держали мяч, комбинировали, зарабатывали стандарты и загружали штрафную кроссами, но не хватало последнего паса. На 32-й минуте давление луганчан могло вылиться в гол Громова, но Артём не смог дотянуться до прострела Гречкина во вратарскую. На 35-й Гречкин уже сам убрал защитника и пробил в Гальчука, но в том эпизоде всё равно был офсайд. Мариуполь огрызнулся ударом Горбунова с передачи Сагуткина (мимо ближнего угла), а Заря ответила дальним выстрелом Хомченовского (выше ворот) и замыканием углового в исполнении Громова (неточно). В конце концов, отдыхать команды ушли при нулях на табло.

На второй тайм Виктор Скрипник выпустил Назарину, который уже на 46-й минуте мощно пробил по воротам. Гальчук взял мяч лишь со второй попытки, а ещё через минуту голкипер гостей выбил мяч прямо на Юрченко – Владлен сразу же перебросил его, но вместе с воротами. Мариуполь не оставался в долгу, сразу же огрызнувшись ударом Кулакова из центра штрафной. Шевченко спас. На 50-й минуте с дистанции выстрелил Игнатенко (Иванисеня заблокировал), а Цвек на 58-й ответил ударом над перекладиной после розыгрыша углового.

Постепенно Мариуполь стал разрывать Зарю на контратаках. На 60-й минуте это вылилось в выстрел Кулакова из центра штрафной, а Горбунов на добивании метров с трёх не попал по воротам. Впрочем, уже на 62-й азовцы заслуженно открыли счёт: Кулаков переиграл Абу Ханну, прорвался по правому флангу и подал на левый край штрафной, откуда абсолютно открытый Топалов расстрелял ближний угол – 0:1. После этого гости провели ещё несколько перспективных атак. Виктор Скрипник не выдержал, на 70-й минуте бросив в бой Перовича и Гладкого.

Сразу стало острее. Уже на 71-й Назарина пробивал в касание с паса Фаворова, но эту попытку заблокировали; Перович на 72-й стрелял с острого угла в руки Гальчуку, а на 78-й хорошая атака с передачей за спины защитникам завершилась мощным выстрелом Назарины метров с 20-ти – над перекладиной. Мариуполь в эти минуты имел удар Кирюханцева со штрафного, но мяч пролетел выше ворот. Понимая, что луганчане поджимают, Остап Маркевич освежил состав в сторону защиты, выпустив Быкова, Библика и Петермана.

Эндшпиль поединка оказался тяжёлым для азовцев. На 83-й минуте хороший момент имел Гладкий, который классно принял и обработал передачу в штрафную, пробив с отскоком от газона с рикошетом – неточно. Ещё через три минуты Игнатенко получил вторую желтую, оставив Мариуполь в меньшинстве, а Заря едва не наказала гостей подачей на голову Гладкому – Александр в падении отправил мяч в руки Гальчуку. Уже в компенсированное время Перович стрелял из пределов штрафной, но под удар бросился Чоботенко. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Мариуполя.

Таким образом, азовцы одержали первую победу под руководством Остапа Маркевича, а вот Заря стартует с двух поражений в первых двух турах.

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