Рафаилов объяснил пользу арендных сделок на примере Леднева и Русина

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов прокомментировал игру Богдана Леднева и Назария Русина, арендованных у Динамо.

"Мы понимаем, что рано или поздно срок аренды заканчивается. Сейчас они являются и лидерами молодежной сборной. Мое мнение: если они продолжат так же относиться к работе и к своему делу, то могут стать одними из лидеров украинского футбола в целом.

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Нужно понимать всем, что Заря и Виктор Скрипник дают им возможность раскрыться. Находясь сейчас в Динамо, они не сыграли бы в еврокубках, не получили бы того количества игрового времени во внутреннем чемпионате.

Мое предложение: один клуб может отдавать в аренду не более трех футболистов в сезоне и принимать не более, чем трех игроков. Тогда не будет массового переманивания исполнителей из одной команды в другую. Игроки переходят, потом сидят в футбольной старости на скамейке, нигде так толком и не сыграв. Это губит футбол", – сказал Рафаилов пресс-службе Зари.

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