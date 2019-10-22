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Рафаїлов пояснив користь орендних угод на прикладі Лєднєва та Русина

18:19 295 Читать на русском
Рафаїлов пояснив користь орендних угод на прикладі Лєднєва та Русина
Богдан Лєднєв (праворуч) / фото: Зоря

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов прокоментував гру Богдана Лєднєва і Назарія Русина, орендованих у Динамо.

"Ми розуміємо, що рано чи пізно термін оренди закінчується. Зараз вони є і лідерами молодіжної збірної. Моя думка: якщо вони продовжать так само ставитися до роботи і до своєї справи, то можуть стати одними з лідерів українського футболу в цілому.

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Потрібно розуміти всім, що Зоря і Віктор Скрипник дають їм можливість розкритися. Перебуваючи зараз у Динамо, вони не зіграли б у єврокубках, не отримали б тієї кількості ігрового часу у внутрішньому чемпіонаті.

Моя пропозиція: один клуб може віддавати в оренду не більше трьох футболістів в сезоні і приймати не більше, ніж трьох гравців. Тоді не буде масового переманювання виконавців з однієї команди в іншу. Гравці переходять, потім сидять до футбольної старості на лавці, ніде так толком і не загравши. Це губить футбол", – сказав Рафаїлов прес-службі Зорі.

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