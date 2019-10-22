Рафаилов: С приходом Скрипника игроки Зари стали больше улыбаться

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов рассказал об изменениях в команде с приходом на пост главного тренера Виктора Скрипника.

"Всем нужно понимать, что приход нового человека в любом деле и коллективе, тем более, руководителя, – это всегда изменения. Как в кадровом составе, так и в тактике, понимании, перспективах и рисунке игры. Не всегда это делается очень быстро. Поэтому могут быть перепады в результатах. Команда привыкает к тренеру, а тренер – к команде. Скрипник еще не изучил возможности каждого игрока, но, что положительно для меня, я вижу ротацию. Тренер не боится менять по несколько игроков от матча к матчу. То есть, он доверяет всем.

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Еще один факт – психологическая обстановка в команде. Она изменилась к лучшему. Футболисты больше улыбаются, у них горят глаза, они больше общаются друг с другом. Ранее мы даже когда ехали в автобусе даже с выигранных матчей, стояла гнетущая тишина. Сейчас, несмотря на результат, ребята ведут себя иначе, понимая, что это не последняя их игра. Понимают, где ошиблись, что сделали не так. Я был очень удивлен, что футболисты сами собираются, общаются и разговаривают. Понимают, какие сделали ошибки и сами ищут пути выхода из сложившейся ситуации. Это тоже положительный момент.

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Я, конечно, не специалист в тренировочных процессах, но на тренировках иногда бываю и атмосферу вижу. Видно стремление к атакующей игре, как у тренера, так и у всей команды в целом. Я читаю прессу, слушаю журналистов и комментаторов, которые говорят о том, что против Зари сегодня команды закрываются. Так же, как против Шахтера и Динамо.

По поводу тренировочного процесса, то я могу выразить свое мнение, но я не тренер и лезть в его работу не могу. Никому и никогда я не говорил и не говорю кого нужно, а кого не нужно ставить. Могу сказать только личное мнение. Решение всегда есть, было и будет за тренером", – цитирует Рафаилова официальный сайт Зари.

Напомним, после 11 туров УПЛ Заря во главе с Виктором Скрипником занимает 5 место в турнирной таблице, набрав 19 очков.

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