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Рафаилов: Каналы Футбол 1/2 так далеки от футбольного процесса, как я от космонавтики

16:09 8 Читати українською
Рафаилов: Каналы Футбол 1/2 так далеки от футбольного процесса, как я от космонавтики
Сергей Рафаилов / Фото: ФК Заря

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов прокомментировал решение КДК ФФУ не наказывать Юрия Вернидуба за высказывания в адрес телеканалов.

"Наконец получили решение КДК по Вернидубу. Я был уверен, что в этой структуре нормальные люди, которые понимают, думают и смогут разобраться.

КДК ФФУ решил не наказывать Вернидуба за сравнение телеканала Футбол с Геббельсом

Вернидуб ни с кем и ни с чем не сравнивал каналы (очень хочется убрать одну букву), он сравнил методы работы карманных каналов по пропаганде в пользу одного клуба. Я понимаю руководителя честного комитета "Честной игры". Языка не знаю и учить не собираюсь, а как там перевел переводчик ... (Речь идет о главе комитета ФФУ по этике и честной игры Франческо Баранке - прим. Футбол 24).

Интересно почему молчит этот то барбос, то Бульбаш, какое решение всех комитетов знал до того, как они соберутся? Почему барбос, потому что, гав и в будку.

Рафаилов: Заря будет судиться с телеканалом Футбол

Почему Бульбаш, потому, что его утверждение лопаются, как пузыри во время летнего ливня. Удивляет другое, что его посты размножают. Теперь о суде, это не Лозана. Эти каналы так же далеки от футбольного процесса, как я от космонавтики", – написал Рафаилов на своей странице в Фейсбуке.

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Заря Заря Сергей Рафаилов Футбол 1 Футбол 2
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