КДК ФФУ решил не наказывать Вернидуба за сравнение телеканала Футбол с Геббельсом

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины принял решение закрыть дело против наставника Зари Юрия Вернидуба.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил гендиректор Зари Сергей Рафаилов, опубликовав скан постановления.

"У Гітлера рупором був Геббельс. Канали "Футбол 1/2" є рупорами Шахтаря". Коментарі, від яких бомбить в обох сторін головного конфлікту весняної УПЛ

Напомним, после матча 30 тура УПЛ Шахтер - Заря, который завершился поражением луганчан, Вернидуб заявил, что телеканалы Футбол 1/2 является рупорами Шахтера и сравнил деятельность телеканалов с деятельностью главного пропагандиста нацистской Германии – Йозефа Геббельса.

Генеральный директор телеканалов Александр Денисов в свою очередь заявил, что на указанные действия Вернидуба будет подана жалоба. Позже стало известно, что КДК ФФУ может оштрафовать Вернидуба на 100 000 гривен за его высказывания.

Отметим, вчера генеральный директор луганчан заявил, что клуб собирается подать в суд на телеканалы Футбол 1 и Футбол 2.