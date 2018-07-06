Рафаїлов: Канали Футбол 1/2 такі далекі від футбольного процесу, як я від космонавтики

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов прокоментував рішення КДК ФФУ не карати Юрія Вернидуба за висловлювання на адресу телеканалів.

"Нарешті отримали рішення КДК по Вернидубу. Я був впевнений, що в цій структурі нормальні люди, які розуміють, думають та зможуть розібратися.

КДК ФФУ вирішив не карати Вернидуба за порівняння телеканалу Футбол з Геббельсом

Вернидуб ні з ким і ні з чим не порівнював канали (дуже хочеться прибрати одну букву), він порівняв методи роботи кишенькових каналів по пропаганді на користь одного клубу. Я розумію керівника найчеснішого комітету "Чесної гри". Мови не знаю і вчити не збираюсь, а як там переклав перекладач... (Йдеться про голову комітету ФФУ з етики та чесної гри Франческо Баранку – прим. Футбол 24).



Цікаво чому мовчить цей чи то барбос, чи то Бульбаш, який рішення всіх комітетів знав до того, як вони зберуться? Чому барбос, тому, що, гав і в будку.

Рафаїлов: Зоря судитиметься з телеканалом Футбол

Чому Бульбаш, тому, що його твердження лопаються, як бульбашки під час літньої зливи. Дивує інше, що його пости розмножують. Тепер про суд, це не Лозана. Ці канали так само далекі від футбольного процесу, як я від космонавтики", – написав Рафаїлов на своїй сторінці у Фейсбуці.