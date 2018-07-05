Рафаилов: Заря будет судиться с телеканалом Футбол

Генеральный директор луганской Зари Сергей Рафаилов рассказал новые подробности конфликта между клубом и телеканалами Футбол 1/2.

"Не знаю, можно ли это назвать конфликтом. Во многом это разные взгляды на то, как нужно освещать украинский футбол. Здесь должен освещаться футбол всей Украины, а не только Шахтера. Если это украинский канал, то нужно больше времени уделять футболу страны в целом. Я не имею ничего против того, что у Шахтера будет собственный канал, но когда вы позиционируете себя всеукраинским каналом, а большую часть времени говорите о Шахтере, то это неправильно.

"У Гітлера рупором був Геббельс. Канали "Футбол 1/2" є рупорами Шахтаря". Коментарі, від яких бомбить в обох сторін головного конфлікту весняної УПЛ

Что касается решения КДК, то вчера вечером мы его получили. В решении написано, что нет доказательств того, что Юрий Вернидуб нарушил какие-то этические или футбольные нормы. Если говорить языком юристов, то он полностью оправдан. Мы будем обращаться в судебные органы, но здесь процедура очень сложная и она затягивается. Согласно процедуре, мы отправили запрос телеканалу Футбол о том, чтобы нам предоставили запись передачи, но нам отказали. Далее мы обратились в Нацсовет. Сейчас готовим материалы и подадим в суд", – рассказал Рафаилов в интервью официальному сайту Зари.

Напомним, после матча 30 тура УПЛ Шахтер – Заря, который завершился поражением луганчан, Вернидуб заявил, что указанные телеканалы являются рупорами Шахтера. Генеральный директор телеканалов Александр Денисов в свою очередь заявил, что на указанные действия Вернидуба будет подана жалоба. Позже стало известно, что КДК ФФУ может оштрафовать Вернидуба на 100 тысяч гривен из-за его высказываний.