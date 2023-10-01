"Прежде всего важно было не пропустить быстрый гол. И не только потому, что Шахтер активен в дебюте, все же по разным причинам у нас отсутствовали основные стопперы Чеснаков и Сантана. Это удалось сделать без особых трудностей.

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Скрипник принял довольно рискованное решение, остановив свой выбор на молодых защитниках, и они не подвели: Павлюк, Хрипчук и Крупский сыграли надежно, четко выполнив установку на игру.

Приносила дивиденды выбранная тактика. Речь идет о плотном сопротивлении в средней зоне, четкой подстраховке возле своей штрафной площадки. Нельзя сказать, что "горняки" были к этому не готовы, но мы не позволили им продемонстрировать свои лучшие качества.

Невезение в чемпионате обязательно должно было закончиться. Уже кубковый поединок с Металлистом 1925 подтвердил, что мы близки к своей боевой спортивной форме. И радует, что взяли верх в матче, где от нас такого взлета мало кто ожидал. Но главное – самим верить в свои силы.

Почему Виктор Скрипник провел только одну замену? Видимо, его все устраивало в нашей игре. После матча в раздевалке он сказал, что мы – молодцы, что нельзя останавливаться на достигнутом. Иначе значение этой победы над Шахтером нивелируется", – сказал Пердута в комментарии Sport.ua.

Напомним, победа позволила Ворскле набрать 12 очков и подняться на седьмую строчку турнирной таблицы УПЛ.

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