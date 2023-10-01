"Передусім важливо було не пропустити швидкий гол. І не тільки тому, що Шахтар активний в дебюті, все ж з різних причин у нас були відсутні основні стопери Чеснаков та Сантана. Це вдалося зробити без особливих труднощів.

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Скрипник ухвалив доволі ризиковане рішення, зупинивши свій вибір на молодих захисниках, і вони не підвели: Павлюк, Хрипчук та Крупський зіграли надійно, чітко виконавши установку на гру.

Приносила дивіденди вибрана тактика. Йдеться про щільний супротив в середній зоні, чітку підстраховку біля свого карного майданчика. Не можна сказати, що "гірники" були до цього не готові, але ми не дозволили їм продемонструвати свої найкращі якості.

Невезіння в чемпіонаті обов'язково повинно було закінчитися. Вже кубковий поєдинок з Металістом 1925 підтвердив, що ми близькі до своєї бойової спортивної форми. І тішить, що взяли гору в матчі, де від нас такого злету мало хто очікував. Та головне – самим вірити в свої сили.

Чому Віктор Скрипник провів тільки одну заміну? Мабуть, його все влаштовувало в нашій грі. Після матчу у роздягальні він сказав, що ми – молодці, що не можна зупинятися на досягнутому. Інакше значення цієї звитяги над Шахтарем нівелюється", – сказав Пердута у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, перемога дозволила Ворсклі набрати 12 очок і піднятись на сьому сходинку турнірної таблиці УПЛ.

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