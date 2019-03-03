Совет футбольных ассоциаций объявил о ряде изменений в правилах футбола

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на 133-м ежегодном собрании в Шотландии принял ряд изменений в правила футбола.

1. Приняли изменения, касающиеся активного участия игроков атакующей команды в построении стенки. Теперь им будет запрещено это делать. Игроки команды, которая исполняет штрафной удар, отныне должны находиться на расстоянии одного метра от стенки, которую выстраивает команда, которая защищается.

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2. При замене игрок, который уходит с поля, должен покинуть пределы поля, зайдя за ближайшую к нему линию вбрасывания аута, а не идти через все поле к скамейке запасных.

3. Непреднамеренная игра рукой теперь будет наказываться, если футболист забил мяч в ворота или создал голевой момент.

4. В некоторых ситуациях, когда мяч попал в арбитра, будет назначаться "спорный мяч".

5. Во время выполнения пенальти голкиперам будет достаточно стоять только одной ногой на линии ворот.

6. Отменены правило, согласно которому мяч должен покинуть штрафную площадку во время удара от ворот, прежде чем его коснется другой игрок команды.

7. Уточнено правило наказания желтыми и красными карточками представителей команд за неспортивное поведение.

К слову, указанные изменения в правилах вступят в действие с июня 2019 года.

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