"Мы продемонстрировали хорошую игру и продолжаем наслаждаться этим турниром. Нам нужно сделать еще один шаг, чтобы пробиться в полуфинал, который станет для нас историческим. Жирона во второй раз в истории достигла четвертьфинала. Пока что это лучший результат, но мы постараемся это исправить.

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Где бы я хотел сыграть четвертьфинал? Конечно же на нашем стадионе, дома. Надеюсь, клуб сможет распорядиться домашним преимуществом лучше, поскольку на этот раз пришло лишь 7911 зрителей. Болельщики нужны нам, с ними мы всегда играем лучше.

Три гола за первые полчаса матча дали нам душевное спокойствие. Наша игра получилась очень и очень сильной. Тем не менее Райо имел шансы забить как минимум еще один раз, и счет 3:2 очень сильно изменил бы ход игры. Мы провели очень интересную игру в первые полчаса с точки зрения возможности оказывать большое давление на соперника на его половине поля. Это важно после матча, в котором мы не смогли этого сделать – против Альмерии.

Якобишвили дебютировал, он прекрасно играет и в атаке, и в защите. Рад, что Эррера и Цыганков снова вернулись в стартовый состав. Ошибка Джона Солиса, которая привела к голу? Его игра все равно была хорошей. Порту был великолепен, два ассиста, отличные менталитет и отношение. Мартинес и Хуанпе? Их замены в перерыве были вынужденными из-за дискомфорта. В четверг они пройдут медицинские тесты", – цитирует Мичела Marca.

Напомним, Цыганков вернулся в основу после длительной паузы (из-за травмы) и провел на поле 60 минут. Артем Довбик весь матч просидел в запасе.

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