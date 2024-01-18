"Ми продемонстрували хорошу гру і продовжуємо насолоджуватися цим турніром. Нам потрібно зробити ще один крок, щоб пробитися до півфіналу, який стане для нас історичним. Жирона вдруге в історії досягла чвертьфіналу. Поки що це найкращий результат, але ми намагатимемося це виправити.

Циганков організував перемогу над Райо Вальєкано – сильна гра українця вивела Жирону в чвертьфінал Кубка Іспанії

Де б я хотів зіграти чвертьфінал? Звісно ж на нашому стадіоні, вдома. Сподіваюся, клуб зможе розпорядитися домашньою перевагою краще, оскільки цього разу прийшло лише 7911 глядачів. Вболівальники потрібні нам, з ними ми завжди граємо краще.

Три голи за перші півгодини матчу дали нам душевний спокій. Наша гра вийшла дуже і дуже сильною. Проте Райо мав шанси забити як мінімум ще один раз, і рахунок 3:2 дуже сильно змінив би хід гри. Ми провели дуже цікаву гру в перші півгодини з погляду можливості чинити великий тиск на суперника на його половині поля. Це важливо після матчу, в якому ми не змогли цього зробити – проти Альмерії.

Якобішвілі дебютував, він чудово грає і в атаці, і у захисті. Радий, що Еррера та Циганков знову повернулися до стартового складу. Помилка Джона Соліса, яка призвела до гола? Його гра все одно була гарною. Порту був чудовим, два асисти, відмінні менталітет і ставлення. Мартінес та Хуанпе? Їхні заміни у перерві були вимушеними через дискомфорт. У четвер вони пройдуть медичні тести", – цитує Мічела Marca.

Нагадаємо, Циганков повернувся в основу після тривалої паузи (через травму) і провів на полі 60 хвилин. Артем Довбик весь матч просидів у запасі.

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