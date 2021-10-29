Перевод Киева в "красный" уровень эпидемиологической опасности приведет к ряду ограничений для зрителей, сообщает официальный сайт клуба.

Динамо – Барселона: Педри пропустит и матч в Киеве

Доступ на трибуны будет разрешен только при наличии одного из документов: отрицательного результата тестирования на COVID-19, проведенного не более чем за 72 часа матча, отрицательного результата экспресс-теста, проведенного не более чем за 72 часа до матча, документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации от коронавируса или документа, подтверждающего выздоровление лица от COVID-19

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Проверка будет производиться перед входом на арену. Указанное требование не распространяется на лиц, не достигших 18 лет. Кроме того, во время пребывания на территории стадиона зрители обязаны использовать средства индивидуальной защиты, закрывающие нос и рот.

К слову, матч Динамо – Барселона состоится во вторник, 2 ноября. Начало поединка в 22:00. После трех туров украинский гранд набрал 1 очко, а каталонцы имеют в активе 3 пункта.

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