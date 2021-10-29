Колишній захисник Шахтаря Разван Рац розхвалив наставника Динамо Мірчу Луческу за його роботу в київському клубі.

"Динамо повернулося на провідну роль в українському футболі завдяки Луческу. Мірча має найбільшу заслугу. Практично, Динамо до запрошення Луческу не існувало насправді.

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Мірча – вирішальний чинник. Він керує так само, як і в Шахтарі, щоб створити команду з великою кількістю трофеїв", – зазначив Рац в ефірі Radio Sport Total FM.

Нагадаємо, румун виступав за Шахтар з 2003 по 2013 роки. За цей час Рац відіграв 292 поєдинки, у яких забив 10 голів та віддав 34 асисти.

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