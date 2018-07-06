Работники "Фиата" недовольны возможным трансфером Роналду в Ювентус

Работники автозавода Fiat возмутились тому факту, что их работодатель предложил помощь с оплатой трансфера Криштиану Роналду из мадридского Реала в туринский Ювентус.

"То Игуаин был, теперь Роналду! А зарплату нам не повышают уже 10 лет! Можно было бы нам добавить по 200 евро в месяц за те деньги, что планируют потратить на Криштиану", – рассказал один из разъяренных работников в комментарии ESPN.

Сенсационный трансфер Роналду – как выглядит план Ювентуса и кто заменит Криштиану в Реале

Ранее стало известно, что владелец Юве Fiat будет платить Роналду 30 млн евро в год, а контракт будет подписан до 2022 года, если португалец согласится переехать в Италию. Автоконцерн также помог "зебрам" оформить трансфер Гонсало Игуаина 2 года назад, но тот получает в Турине только 7,5 млн евро в год.

Отметим, что букмекеры предлагают рекордно низкий коэффициент на переход Роналду в Ювентус. Ведущие конторы предлагают балл 1,28 на то, что пятикратный обладатель "Золотого мяча" в конечном итоге переедет в Турин.