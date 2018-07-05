Сенсационный трансфер Роналду – как выглядит план Ювентуса и кто заменит Криштиану в Реале

Ювентус подписывает Криштиану Роналду. Первая мысль, вы серьезно? Однако "Футбол 24" объясняет, что дело зашло слишком далеко, чтобы скептически оценивать шансы на переезд португальца в Италию.

Начало раскола

Еще в январе 2018-го Роналду думал только о завершении карьеры в Мадриде. Реал также хотел осчастливить свою главную звезду, но по-своему. И этот спор интересов сторон довел до полного раскола. Криш целый 2017-й год ожидал повышения зарплаты в "королевском" клубе. Это начало его мучить, а боссы "бланкос" расценили ситуацию как желание португальца уйти. Руководство решило согласиться с любым решением Криштиану о будущем. Его дисквалификация и не очень хорошая форма на старте сезона создавали соответствующий фон. Казалось, вчерашний лидер будет играть все меньшую роль в успехах команды.

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Боссы передали его агентам, что готовы рассмотреть предложения о трансфере. Реал справедливо рассудил, что за 33-летнего игрока никто не заплатит даже приближенную к миллиардной клаусуле сумму. Было решено, что КР7 может уйти за "символические" 100 млн евро. Одно условие - предложение должно исходить не от непосредственного конкурента, как то Барселоны или ПСЖ, который только что подписал Неймара и проявлял готовность бросить вызов Мадриду. "Сливочные" считали, что Роналду захочет уйти на высокооплачиваемую "пенсию", то есть перебраться в США или Китай.





Унижение гордости и пробуждения от сна

Сам Кришти также хотел побыстрее решить свою ситуацию, но то, что клуб считал уступкой, на самом деле добило бомбардира. Роналду оскорбила низкая сумма, в которую Флорентино Перес оценил его продажу. "Если я стою 100 миллионов евро, то в этом клубе меня не хотят". Действительно, после 222-миллионного трансфера Неймара в Париж эта сотня выглядела как-то жалко, словно унижение.

Именно тогда он окончательно решил покинуть столицу Испании, утверждают источники Marca. И именно поэтому после триумфального финала Лиги чемпионов в Киеве Роналду решил уколоть клуб в ответ, испортив празднование 3-й подряд коронации в Европе своими откровенными намеками на уход.

Документ об уменьшении суммы отступных в 10 раз до этих 100 миллионов существует. Ошибка при расчетах? Глупость в попытке удовлетворить своего легенду? Трагический менеджмент? Возможно, усталость от того, что у команды есть только одно очень важное лицо, интересы которого всегда должны быть приоритетными? А возможно, гениальный ход президента - последняя попытка выгодно попрощаться с особенным, но и капризным лидером? Как бы то ни было, Криштиану вынужден окончательно проснуться от мадридского сна.





Кто профинансирует трансфер, который Ювентус раньше не мог себе позволить

Манчестер, Париж, Лондон, МЛС. Называли много вариантов будущего Роналду. Однако в последние дни сенсационным лидером стал Ювентус. Туринские боссы напоминают в этой ситуации катарских шейхов, которые ради победы ПСЖ в Лиге чемпионов не поскупились на рекордный трансфер Неймара в далеко не самое сильное первенство мира. Серия А также сейчас уступает тем же АПЛ или Примере. Мало финансов, сравнительно скромные зарплаты даже у грандов, меньший зрительский интерес и отсутствие настоящих конкурентов у чемпиона.

Ювентус заплатил за Игуаина 90 с лишним миллионов евро, но Гонсало и близко не получал такой зарплаты, как Криштиану (его 7,5 млн евро - лучший контракт в Серии А). Даже регулярные чемпионы Италии не потянут космических запросов португальца. Как же решить эту ситуацию? Скорее всего, аргентинца могут продать в условный Челси за 60 миллионов.

А вот Роналду, который придет на его место (скорее всего) или заменит Дибалу (маловероятно), получит персонального внешнего спонсора. Владелец Юве Fiat будет платить ему 30 млн евро в год, а контракт будет подписан до 2022 года. Это уже информация португальских и итальянских СМИ. Кроме того, Ювентус повысил на 30% цены на абонементы. Это нешуточно разозлило тифози, но сейчас выглядит оправданным шагом. Фанаты все простят, если такой чудо-трансфер произойдет.

Встреча Мендеша и Флорентино под покровом ночи

Речь идет действительно не о деньгах. То есть это очень важный фактор для Роналду (что-то вроде "я чемпион Европы, лучший бомбардир ЛЧ и заслуживаю бонусов и повышения"), но он не настолько помешан на том, чтобы зарабатывать больше Месси, как об этом часто пишут. Прежде всего Криштиану хочет уйти из-за испорченных отношений с клубом и президентом. Португалец чувствует, что им пренебрегли и даже оскорбили по нескольким причинам. Здесь и большая приоритетность трансфера Неймара над улучшением его контракта, и налоговые наезды в Испании, которые клуб не так бережно отражает, как того хотелось бы.





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Флорентино Перес срочно вызвал на ковер агента Жорже Мендеша, чтобы раз и навсегда выяснить позицию его клиента. Встреча состоялась поздно вечером накануне, поскольку португальский менеджер находился в других странах по делам своих игроков. Встреча была значительно более продуктивной, чем те, на которых Мендеш ставил ультиматумы по поводу безумного увеличения зарплаты КР7. Было меньше напряжения. Если до этого шансы Роналду остаться оценивали в 1%, то теперь стало 0,1%. "Криштиану таки уходит", - сообщил хорошо информированный испанский журналист Эду Агирре.

И все-таки Неймар с Мбаппе?

В мире ходит море трансферных слухов, связанных с "королями", но только на те, которые касаются игроков ПСЖ, в Мадриде так активно реагируют и опровергают. Случайность? Реал опроверг трансферы Мбаппе и Неймара за один день. Пари Сен-Жермен - клуб, не менее гордый, чем Роналду. Его боссов оскорбляют постоянные слухи об уходе форвардов сборных Бразилии и Франции. В Мадриде понимают, что Восток - дело тонкое. Поэтому чтобы не допустить ситуации вроде эпопеи с трансфером Верратти в Барселону, "королевский" клуб срабатывает на опережение. Тогда ПСЖ показательно действовал из принципа - на нас невозможно давить или шантажировать (неважно, делает это свой игрок или другой клуб).





Однако официальные опровержения трансферных слухов нередко являются манипуляционными ходами в большой игре. Если Флорентино Перес дает такую ​​активную команду опровергать, значит Реал действительно организовывает громкий переход. Как минимум с кем-то одним из парижской атаки. Мадридцы грезят Неймаром с незапамятных времен, а Мбаппе едва не приобрели у Монако год назад. Бразилец и француз начинают сиять на Чемпионате мира 2018, а Перес известен любовью к покупкам игроков, которые блистают золотом во время Мундиаля.

Если Роналду уйдет, "сливочные" бросят все силы на приобретение топ-нападающего именно из ПСЖ. Президент французского клуба Нассер Аль-Хеллаифи воспринимает регулярные сообщения о трансфере его суперзвезд как личные атаки против него. Поэтому Реал отрицает трансферные предположения и спекуляции, но это не значит, что он готов отказаться от переговоров. С уважением и дипломатией, но настойчиво и убедительно. Судя по всему, нас действительно ждет веселенькое трансферное лето!