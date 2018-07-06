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Працівники "Фіату" незадоволені ймовірним трансфером Роналду в Ювентус

18:40 575 Читать на русском
Працівники "Фіату" незадоволені ймовірним трансфером Роналду в Ювентус
Кріштіану Роналду / AFP

Працівники автозаводу Fiat обурилися тому, що їхній роботодавець запропонував допомогу з оплатою трансферу Кріштіану Роналду з мадридського Реала в туринський Ювентус.

"То Ігуаїн був, тепер Роналду! А зарплату нам не підвищують уже 10 років! Можна було б нам додати по 200 євро на місяць за ті гроші, що планують витратити на Кріштіану", – розповів один із розлючених працівників у коментарі ESPN.

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Раніше стало відомо, що власник Юве Fiat платитиме Роналду 30 млн євро на рік, а контракт буде підписано до 2022 року, якщо португалець погодиться переїхати до Італії. Автоконцерн також допоміг "зебрам" оформити трансфер Гонсало Ігуаїна 2 роки тому, але той отримує в Турині лише 7,5 млн євро на рік.

Відзначимо, що букмекери пропонують рекордно низький коефіцієнт на перехід Роналду в Ювентус. Провідні контори пропонують бал 1,28 на те, що п'ятиразовий володар "Золотого м'яча" зрештою переїде в Турин.

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