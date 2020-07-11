Работник Пармы заболел коронавирусом – команда самоизолировалась

Тревожные новости поступили из Эннио Тардини. В ходе тестирования игроков и персонала итальянской Пармы на печально известный COVID-19 обнаружен положительный результат.

Коронавирус обнаружили у одного из работников "желто-синих", сообщает официальный сайт клуба.

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Он ушел на самоизоляцию, хотя течение болезни бессимптомно. Кроме того, на тренировочной базе самоизолируется и команда. Парма продолжит подготовку к очередному матчу Серии А, однако будет находиться под постоянным наблюдением врачей. Пока обнаруженный у работника "крестоносцев" COVID-19 никак не повлияет на участие Пармы в чемпионате Италии.

К слову, свой матч 32-го тура первенства пармезанцы сыграют в воскресенье, 12 июля. Супеником подопечных Роберто Д'Аверсы станет Болонья.

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