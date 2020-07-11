Лацио потерпел третье поражение подряд, приблизив Ювентус к чемпионству, а Малиновского – к серебру

Сассуоло одержал волевую победу над Лацио и выбил их из чемпионской борьбы. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2019/20, 32-й тур

Лацио – Сассуоло – 1:2

Голы: Альберто, 33 – Распадори, 52, Капуто, 90+2

Брешия – Рома – начало в 20:30

Сассуоло приехал в гости к Лацио. Уже на 9-й минуте гостям удалось открыть счет, но после просмотра VAR артбитром гол был отменен из-за офсайда. А на 33-й Луис Альберто вывел свою команду вперед. Во время контратаки он получил передачу в штрафной и пробил под перекладину – защитник почти заблокировал удар, но было уже слишком поздно.

Ювентус – Аталанта: Малиновский готов к битве против лидера Серии А

Сразу после перерыва гости сумели отыграться. Это Капуто, в пределах штрафной, отдал прекрасную разрезную на Распадори, который низом пробил под левую штангу. На 61-й прекрасную возможность забить упустил Джуричич – его удар из пределов штрафной площадки пролетел мимо левой стойки. Под занавес встречи Капуто головой замкнул ювелирный навес Феррари в штрафной, вырвав победу для своей команды. После этого Лацио всем составом ушел в атаку, однако сравнять счет не хватило времени.

Лацио продолжил серию поражений до трех матчей. У Ювентуса +7 на вершине турнирной таблицы при игре в запасе. Сегодня вечером "бьянконери" встретятся с Аталантой. Команда Руслана Малиновского пока третья, но отставание от Лацио составляет лишь 2 очка. Победа над Юве может вывести бергамасков на вторую строчку.

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