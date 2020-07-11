Працівник Парми захворів на коронавірус – команда самоізолювалась

Бентежні новини надійшли з Енніо Тардіні. У ході тестування гравців і персоналу італійської Парми на сумнозвісний COVID-19 виявлено позитивний результат.

Коронавірус виявили в одного з працівників "жовто-синіх", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Він пішов на самоізоляцію, хоча перебіг хвороби безсимптомний. Окрім того, на тренувальній базі самоізолюється і команда. Парма продовжить підготовку до чергового матчу Серії А, проте перебуватиме під постійним наглядом лікарів. Наразі виявлений у працівника "хрестоносців" COVID-19 жодним чином не впливає на участь Парми в чемпіонаті Італії.

До слова, свій матч 32-го туру першості пармезанці зіграють у неділю, 12 липня. Супеником підопічних Роберто Д'Аверси стане Болонья.

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