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"Работать стало легче", – Лангле счастлив, что трансферная сага Неймара завершилась

00:15 50 Читати українською
"Работать стало легче", – Лангле счастлив, что трансферная сага Неймара завершилась
Неймар / Global Look Press

Защитник испанской Барселоны Клеман Лангле высказался относительно сорванного перехода форварда Пари Сен-Жермен Неймара.

"Относительно Неймара было много слухов. Этот период был достаточно непростым для клуба. Наконец все закончилось. В этом плане нам стало гораздо легче работать", – признался Лангле в комментарии Mundo Deportivo.

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Напомним, что на протяжении всего лета форвард ПСЖ Неймар и его окружение пытались организовать собственное возвращение на Камп Ноу. Однако, руководство парижского клуба выдвинуло финансовые требования, которые ни Барса, ни любой другой клуб не смогли удовлетворить.

В среду стало известно, что Неймар разгневан своим сорванным трансфером в Барселону и считает, что ПСЖ наказывает его.

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