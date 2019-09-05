"Працювати стало легше", – Лангле щасливий, що трансферна сага Неймара завершилася

Оборонець іспанської Барселони Клеман Лангле висловився щодо зірваного переходу форварда Парі Сен-Жермен Неймара.

"Щодо Неймара було багато чуток. Цей період був доволі непростим для клубу. Нарешті все завершилося. У цьому плані нам стало набагато легше працювати", – зізнався Лангле в коментарі Mundo Deportivo.

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Нагадаємо, що впродовж усього літа форвард ПСЖ Неймар і його оточення намагалися організувати власне повернення на Камп Ноу. Однак, керівництво паризького клубу висунуло фінансові вимоги, які ні Барса, ні жоден інший клуб не змогли задовольнити.

У середу стало відомо, що Неймар розгніваний через зірваний трансфер в Барселону та вважає, що ПСЖ карає його.

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