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Икарди и Неймар поведут борьбу за кубок Лиги чемпионов – заявка ПСЖ на турнир

20:52 123 Читати українською
Икарди и Неймар поведут борьбу за кубок Лиги чемпионов – заявка ПСЖ на турнир
Мауро Икарди / ФК Пари Сен-Жермен

Французский Пари Сен-Жермен обнародовал заявку на групповой этап Лиги чемпионов сезона 2019/20.

 

В перечень игроков, которые смогут сыграть в ЛЧ, попали все основные фигуранты трансферного окна. Заявка опубликована официальным сайтом УЕФА.

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В списке доступных игроков вратари-новички Кейлор Навас и Серхио Рико, защитник Абду Диалло, хавбеки Андер Эррера и Идрисса Гуйе, а также форвард Мауро Икарди. Также в заявку парижан попал опальный бразильский нападающий Неймар, который на протяжении всего лета пытался покинуть Парк де Пренс.

Отметим, что ПСЖ попал в группу A чемпионской Лиги, в которой поборется за выход в плей-офф с мадридским Реалом, обидчиком киевского Динамо бельгийским Брюгге и турецким Галатасараем. Уже 18 сентября в Париже состоится суперматч ПСЖ – Реал.

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ПСЖ ПСЖ Лига чемпионов Неймар Неймар ПСЖ - Реал Мадрид Мауро Икарди Мауро Икарди
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