Икарди и Неймар поведут борьбу за кубок Лиги чемпионов – заявка ПСЖ на турнир

Французский Пари Сен-Жермен обнародовал заявку на групповой этап Лиги чемпионов сезона 2019/20.

В перечень игроков, которые смогут сыграть в ЛЧ, попали все основные фигуранты трансферного окна. Заявка опубликована официальным сайтом УЕФА.

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В списке доступных игроков вратари-новички Кейлор Навас и Серхио Рико, защитник Абду Диалло, хавбеки Андер Эррера и Идрисса Гуйе, а также форвард Мауро Икарди. Также в заявку парижан попал опальный бразильский нападающий Неймар, который на протяжении всего лета пытался покинуть Парк де Пренс.

Отметим, что ПСЖ попал в группу A чемпионской Лиги, в которой поборется за выход в плей-офф с мадридским Реалом, обидчиком киевского Динамо бельгийским Брюгге и турецким Галатасараем. Уже 18 сентября в Париже состоится суперматч ПСЖ – Реал.

PSG have named their #UCL squad



Navas, Rico



Dagba, Meunier, Silva, Kimpembe, Diallo, Kehrer, Marquinhos, Bernat, Kurzawa



Draxler, Verratti, Paredes, Sarabia, Herrera, Gueye



Neymar, Mbappe, Cavani, Icardi, Di Maria, Choupo-Moting



Those forwards pic.twitter.com/Dui3bdpTYA — Goal (@goal) September 4, 2019

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