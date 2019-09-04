Неймар разгневан своим сорванным трансфером в Барселону – бразилец считает, что ПСЖ наказывает его

Звездный форвард ПСЖ Неймар остался крайне недоволен своим сорванным трансфером в Барселону.

Неймар злой и разочарован решением руководства клуба не отпускать его в каталонскую команду, сообщает Diario Sport.

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Он убежден, что единственная причина такого решения – желание ПСЖ наказать его. Неймар не ожидал, что останется во Франции, потому что он ясно дал понять о своем желании покинуть клуб. Окружение бразильца сообщает, что он истощен, как никогда в своей карьере.

Напомним, что Барселона и ПСЖ не смогли договориться по трансферу Неймара. Парижане требовали за звездного бразильца 150 млн евро, а также Ракитича, Дембеле и Тодибо на правах аренды.

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