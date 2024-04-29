Известная журналистка и ведущая ФК Шахтер, жена защитника "горняков" Валерия Бондаря – Дарья Савина стала новой участницей блиц-опроса на футбольные и не только темы.

Дарья Савина специально для YeSport заполнила анкету со своими предпочтениями, важнейшими вещами и не только. С полной анкетой можно ознакомиться по ссылке.

Любимый город: Киев. Обожаю этот город всем сердцем и душой.

Место для отдыха: Дом, потому что для меня нет другого лучшего места для отдыха.

Блюда и напиток: Азиатская лапша с морепродуктами/лимонад из маракуи.

Социальная сеть: Инстаграмм.

Марка авто: Мерседес.

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Самый памятный подарок от мужчины: Мой муж очень романтичен. Я замечаю каждый пустяк в его великолепном отношении ко мне. Он очень внимательный и заботливый. Умеет создать как маленькие, так и большие сюрпризы. Я смело могу говорить, что мне безгранично повезло с мужем и его любовью ко мне.

Важнейшая дата: 21.07.2021.

Первая зарплата: 1500 гривен. В те времена, когда я еще профессионально занималась бальными танцами, нас часто приглашали выступать на мероприятиях. Именно такова была моя первая зарплата за выступление.

Быть журналисткой или ведущей: Не могу выбрать одно. И журналисткой, и ведущей, ведь моментами это кардинально разная работа, но оба направления очень мне нравятся. Для меня важно всегда максимально преподаваться в работе.

Лучшее воспоминание, связанный с Шахтером: Очень много ярких моментов, но одновременно и непростых, я прошла вместе с командой. Я рада быть в семье Шахтера. Если говорить конкретно об одном воспоминании, то на ум сразу приходит чемпионство нашей команды в сезоне 2022/23., ибо, несмотря на все трудности, все мы смогли показать настоящий шахтерский характер и добиться своей цели.

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