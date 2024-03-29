Ярмолюк: В свой выходной я хотел бы поиграть в компьютерные игры, но моя девушка думает иначе. Ей нравится выходить везде.

Валерия: Да, я люблю куда-то выходить. Возможно, парк или шопинг.

Я: Любимое место в Лондоне? Для меня это тренировочное поле.

В: Для меня точно нет (смеется)! Потому что он там проводит очень много времени, и я так скучаю по нему. Я так люблю лондонские парки, просто одержима ими. Здесь так красиво.

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Я: В Англии все очень дружелюбные. Честно, когда заходишь, скажем, в какой-то паб, все, когда узнают, что мы украинцы, начинают спрашивать нас об Украине. Например, несколько дней назад мы посидели в ресторане украинской еды с такими игроками, как Льюис-Поттер, Коллинз, Хики, Ми, ели украинские блюда.

Конечно, я общаюсь с украинскими игроками из других клубов АПЛ – Зинченко, Мудриком, Забарным, Миколенко. Мы со всеми говорим.

В: Первые 6-8 месяцев были очень тяжелыми для нас, потому что мы здесь не жили. Мы были людьми из другой страны, другой культуры. Но сейчас я не могу представить нашу жизнь где-то еще.

Я: Согласен. Впрочем, думаю, это нормально. Нам нужно было время, чтобы адаптироваться, привыкнуть ко всему здесь. Сейчас все идеально. Здесь все хорошо.

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