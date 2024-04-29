Відома журналістка та ведуча ФК Шахтар, дружина захисника "гірників" Валерія Бондаря – Дарія Савіна стала новим учасником бліц-опитування на футбольні та не тільки теми.

Дарія Савіна спеціально для YeSport заповнила анкету зі своїми вподобаннями, найважливішими речами і не тільки. З повною анкетою можна ознайомитись за посиланням.

Улюблене місто: Київ. Обожнюю це місто всім серцем та душею.

Місце для відпочинку: Дім, тому що для мене немає іншого кращого місця для відпочинку.

Страва та напій: Азійська локшина з морепродуктами / лимонад з маракуї.

Соціальна мережа: Інстаграм.

Марка авто: Мерседес.

Ярмолюк "конфліктує" з дівчиною через відпочинок: "Я хотів би пограти в комп’ютерні ігри"

Найпамʼятніший подарунок від чоловіка: Мій чоловік дуже романтичний. Я помічаю кожну дрібницю у його чудовому ставленні до мене. Він дуже уважний та дбайливий. Вміє створити як маленькі, так і великі сюрпризи. Я сміливо можу говорити, що мені безмежно пощастило з чоловіком та його любов'ю до мене.

Найважливіша дата: 21.07.2021.

Перша зарплатня: 1500 гривень. У ті часи, коли я ще професійно займалася бальними танцями, нас часто запрошували виступати на заходах. Саме такою була моя перша зарплатня за виступ.

Бути журналістом чи ведучою: Не можу вибрати одне. І журналістом, і ведучою, адже моментами це кардинально різна робота, але обидва напрямки дуже мені подобаються. Для мене важливо завжди максимально викладатись у роботі.

Найкращий спогад, повʼязаний з Шахтарем: Дуже багато яскравих моментів, але водночас і непростих, я пройшла разом з командою. Я рада бути у родині Шахтаря. Якщо говорити конкретно про один спогад, то на думку одразу спадає чемпіонство нашої команди в сезоні 2022/23, бо, незважаючи на всі труднощі, всі ми змогли показати справжній шахтарівський характер та досягнути своєї мети.

Мане залишився без медового місяця – дружину футболіста змусили повернутися до школи