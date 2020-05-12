Рабьо возмущен решением Ювентуса сократить зарплаты и отказывается возвращаться в Италию

Полузащитник Ювентуса возмущен снижением своего оклада и не собирается возвращаться в Турин, несмотря на возобновление тренировок.

Французский полузащитник, который находится на родине еще с начала апреля, отказывается возвращаться в Италию. Рабьо мотивирует это несогласием с решением клуба снизить зарплаты футболистов из-за финансового кризиса, сообщает La Stampa.

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Решение бойкотировать тренировки приняла и мать футболиста – Вероник Рабьо, которая известна своим влиянием на сына. Клуб недоволен таким поведением хавбека и уже размышляет над его продажей в летнее трансферное окно. Отмечается, что француз стал единственным игроком "Старой синьоры", который столь болезненно воспринял новость об урезании зарплат.

Заметим, Рабьо перешел в Ювентус летом прошлого года на правах свободного агента из ПСЖ. В текущем сезоне 25-летний француз сыграл 24 матча, результативными действиями не отметился.

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