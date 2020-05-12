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Рабйо обурений рішенням Ювентуса скоротити зарплати та відмовляється повертатися в Італію

15:54 362 Читать на русском
Рабйо обурений рішенням Ювентуса скоротити зарплати та відмовляється повертатися в Італію
Адріен Рабйо / ФК Ювентус

Півзахисник Ювентуса обурений зниженням свого окладу та не збирається повертатися в Турин попри відновлення тренувань.

Французький півзахисник, який перебуває на батьківщині ще з початку квітня, відмовляється повертатися в Італію. Рабйо мотивує це незгодою з рішенням клубу знизити зарплати футболістів через фінансову кризу, повідомляє La Stampa.

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Рішення бойкотувати тренування прийняла і матір футболіста – Веронік Рабйо, яка відома своїм впливом на сина. Клуб незадоволений такою поведінкою хавбека та вже роздумує над його продажем в літнє трансферне вікно. Зазначається, що француз став єдиним гравцем "Старої синьйори", який настільки болісно сприйняв новину про урізання зарплат.

Зауважимо, Рабйо перейшов у Ювентус влітку минулого року на правах вільного агента з ПСЖ. В поточному сезоні 25-річний француз зіграв 24 матчі, результативними діями не відзначився.

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Ювентус Ювентус Італія коронавірус Адріен Рабйо Адріен Рабйо
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