Мама Рабьо начала поиски нового клуба для сына – есть первые признаки бунта в Ювентусе

Полузащитник Ювентуса Адриен Рабьо серьезно задумался над сменой команды.

Вероник Рабьо, которая является мамой и одновременно агентом хавбека, наладила контакты с клубами АПЛ, утверждает Gazzetta dello Sport.

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Француз не стал важным игроком Ювентуса после летнего перехода с ПСЖ, проиграв конкуренцию соотечественнику Блезу Матюиди. Вероник хочет, чтобы сыну доверяли больше, а платили столько же (7 млн ​​евро в год). Она уже успела поговорить с Карло Анчелотти – именно тренер Эвертона раскрыл Рабьо во время совместной работы в Париже. Второй вариант – Манчестер Юнайтед. Ювентус давно охотится за звездой "красных дьяволов" Полем Погба, и Адриен может стать разменной монетой в переговорах.

Источник добавляет, что после карантина Рабьо планирует вернуться в расположение туринцев одним из последних, хотя мог бы сделать это за два с половиной часа (именно столько занимает путь от дома игрока во Франции до клубной базы). Возможно, именно так он демонстрирует Ювентусу недовольство своей ролью в команде.

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