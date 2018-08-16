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Рабьо готов подписать новый контракт с ПСЖ, главное условие – зарплата в 9 миллионов евро

16:35 30 Читати українською
Рабьо готов подписать новый контракт с ПСЖ, главное условие – зарплата в 9 миллионов евро
Адриен Рабьо / Фото: соцсети

Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо назвал условие при котором подпишет новый контракт с парижским клубом.

23-летний хавбек готов подписать новый контракт с французским грандом до 2021 года, но при условии, если его заработная плата будет составлять 9 миллионов евро в год, сообщает твиттер Paris United.

Рабьо рискует остаться без футбола на целый год из-за желания перейти в Барселону

Напомним, действующий контракт француза рассчитан до лета следующего года, после чего он станет свободным агентом. В услугах хавбека заинтересована каталонская Барселона которая готова подождать до следующего года, чтобы получить хавбека бесплатно.

Теги
Барселона Барселона Адриен Рабьо Адриен Рабьо Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Франция
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