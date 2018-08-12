Рабйо рискует остаться без футбола на целый год из-за желания перейти в Барселону

Хавбек ПСЖ Адриен Рабйо может получить серьезные неприятности из-за желания перебраться в Барселону.

23-летний хавбек четко решил, что хочет покинуть ПСЖ этим летом, однако боссы французского клуба едва не принудительно навязывают ему новый контрак. Недавно Рабйо отклонил очередное предложение ПСЖ, что серьезно разозлило президента Нассера Аль-Хелаифи, информирует L'Équipe.

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Аль-Хелаифи через посредство спортивного директора Антеро Энрике пригрозил оставить Рабйо без футбола на целый год, если перспективный хавбек не подпишет новое соглашение с чемпионами Франции.

Рабйо пока не собирается вести никаких переговоров с ПСЖ, дав слово Барсе, а его мать и по совместительству агент продолжает активно работать над трансфером в каталонский гранд.

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Если ПСЖ таки выполнит свои угрозы, то Рабйо будет лишен возможности выходить на поле в течение всего сезона. Его контракт заканчивается 30 июня 2019 года.