Барселона готова подождать до следующего лета, чтобы подписать Рабьо бесплатно

Барселона не может договориться с ПСЖ о трансфере полузащитника Адриена Рабьо.

Барселона не оставляет попыток купить французского полузащитника Адриена Рабьо, но не может договориться с ПСЖ, сообщает ESPN.

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Французы наотрез отказываются продавать игрока. Отношения между клубами испорчены после скандального перехода Неймара в столичный клуб.

Барселона готова подождать год и подписать Рабьо бесплатно в качестве свободного агента. Рабьо уже согласовал с каталонцами 5-летний контракт с зарплатой в 5 миллионов евро за сезон.

Напомним, что главный тренер ПСЖ Томас Тухель хочет, чтобы французский полузащитник остался в команде.